Український дзюдоїст Богдан Ядов став чемпіоном Європи

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Збірна України здобула першу нагороду на чемпіонаті Європи з дзюдо, який стартував у Болгарії. Чемпіоном Європи у ваговій категорії до 66 кг став уродженець Кривого Рогу 25-річний Богдан Ядов.

У фіналі він блискавично здолав іспанця Альберта Мартіно Ґайтеро.

Український дзюдоїст Богдан Ядов став чемпіоном Європи

Для Ядова це перша медаль на чемпіонатах Європи. Також ця нагорода стала першою для України на цьому турнірі. Богдан – шостий в історії український чемпіон Європи з дзюдо.

Головна надія збірної України сьогоднішнього дня Дар’я Білодід, яка дебютувала у ваговій категорії 57 кг, поступилася вже у другому фіналі і взагалі залишилася без медалі. Українка виграла у Плеуні Корнеліссе з Нідерландів у першому раунді, але у другому поступилася француженці Прісціллі Гнето.

Також свої медальні шанси сьогодні втратили Артем Лесюк, Дільшот Халматов та Євген Гончарко. // LB.ua

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