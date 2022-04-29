Український дзюдоїст Богдан Ядов став чемпіоном Європи

Збірна України здобула першу нагороду на чемпіонаті Європи з дзюдо, який стартував у Болгарії. Чемпіоном Європи у ваговій категорії до 66 кг став уродженець Кривого Рогу 25-річний Богдан Ядов.

У фіналі він блискавично здолав іспанця Альберта Мартіно Ґайтеро.

Для Ядова це перша медаль на чемпіонатах Європи. Також ця нагорода стала першою для України на цьому турнірі. Богдан – шостий в історії український чемпіон Європи з дзюдо.

Головна надія збірної України сьогоднішнього дня Дар’я Білодід, яка дебютувала у ваговій категорії 57 кг, поступилася вже у другому фіналі і взагалі залишилася без медалі. Українка виграла у Плеуні Корнеліссе з Нідерландів у першому раунді, але у другому поступилася француженці Прісціллі Гнето.

Також свої медальні шанси сьогодні втратили Артем Лесюк, Дільшот Халматов та Євген Гончарко. // LB.ua