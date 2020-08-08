Как пандемия сделала шахматы спортивным мейнстримом

Пока большинство спортивных лиг на карантине, шахматисты устроили два топ-турнира в онлайне, получив телеэфир во многих странах, и наращивают базу игроков в интернете.

Каждый день пандемии увеличивает число пострадавших от коронавируса — и людей, и бизнесов, пишет издание Форбс.

При этом некоторые сегменты, наоборот, благодаря карантину получили толчок для развития: доставка продуктов, сервисы для видеоконференций, онлайн-образование, стриминг.

Спортивная индустрия готова добавить в этот перечень киберспорт, — а еще шахматы. Ведь на самоизоляции у людей появилось больше свободного времени, чтобы играть онлайн. Тезис о том, что пандемия пошла шахматам на пользу, кажется очевидным, но на самом деле все немного сложнее.