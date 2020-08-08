Как пандемия сделала шахматы спортивным мейнстримом
Пока большинство спортивных лиг на карантине, шахматисты устроили два топ-турнира в онлайне, получив телеэфир во многих странах, и наращивают базу игроков в интернете.
Каждый день пандемии увеличивает число пострадавших от коронавируса — и людей, и бизнесов, пишет издание Форбс.
При этом некоторые сегменты, наоборот, благодаря карантину получили толчок для развития: доставка продуктов, сервисы для видеоконференций, онлайн-образование, стриминг.
Спортивная индустрия готова добавить в этот перечень киберспорт, — а еще шахматы. Ведь на самоизоляции у людей появилось больше свободного времени, чтобы играть онлайн. Тезис о том, что пандемия пошла шахматам на пользу, кажется очевидным, но на самом деле все немного сложнее.
Онлайн-аудитория шахмат сейчас активно растет. Во второй половине марта, по данным FT, трафик Chess24.com увеличился на 500%. Chess.com, наиболее популярная игровая платформа, за последние четыре недели достигла показателей, на которые рассчитывала выйти через 10 лет. Только за март 2020 года число новых участников превысило 700 000, а количество партий увеличилось до 10 млн в день. Компания просит инженеров работать сверхурочно, чтобы поддерживать стабильность своих серверов. «Пандемия актуализировала тему осознанного, обдуманного потребления, — объясняет рост шахматной аудитории Ник Бабин, CEO фестиваля Chess&Jazz. — Конечно, новые поведенческие привычки во многом связаны с экономическими трудностями и карантинными ограничениями, но, думаю, и после пандемии мы продолжим двигаться в сторону рационального. Именно этому и учат шахматы: просчитывать риски, искать новые ходы, думать на несколько шагов вперед».
И все же, фиксируя растущие цифры, не стоит забывать, что и до пандемии 70 млн человек регулярно играли в шахматы онлайн. Шахматы, пожалуй, единственный традиционный вид спорта, который давно перебрался в интернет — там происходит 99,9% игр. Главным последствием пандемии для шахмат станет необходимость конкурировать с другими дисциплинами в онлайне, где раньше соперничать приходилось только с геймерами.
В 2016 году компания World Chess проводила матч звание чемпиона мира по шахматам в Нью-Йорке: Магнус Карлсен против россиянина Сергея Карякина. Под мероприятие был выделен целый район, South Street Seaport, в нижней части Манхэттена, рядом с Уолл-стрит. Игровой павильон напоминал звукозаписывающую студию — там было установлено звуконепроницаемое стекло, лампы мягкого цвета, на площадке был нескончаемый поток знаменитостей. Но самым популярным местом на площадке была не игровая зона и не VIP, а маленькое кафе рядом со входом, где разместили несколько шахматных столов. Оказалось, что людям интереснее играть в шахматы, чем смотреть, как играет чемпион мира.
И этот простой вывод относится не только к шахматам, а ко всему спорту. Если раньше приобщиться к любимой команде или спортсмену можно было лишь через продавцов спортивного инвентаря или мерчандайза, то в новой реальности каждый фанат потенциально может стать игроком, но не на футбольном поле или гоночной трассе, а онлайн. Пандемия окончательно легитимизировала спорт в интернете.
Для чтящих традиции и церемонии шахмат — это шанс уравнять в правах онлайн- и офлайн-события, а значит, превратить тех, кто «иногда поигрывает» в интернете, в «профессионалов». Проводить больше онлайн-турниров разного уровня, привлекать больше партнеров и продавать права на трансляции. Тем более что в шахматах для этого достаточно смартфона и общественного консенсуса о том, что спорт в интернете — это по-настоящему.
Источник: FORBES