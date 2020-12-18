Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу

В пятницу, 18 декабря, в столичном Доме футбола состоялась «слепая» жеребьевка пар ¼ финала розыгрыша Кубка Украины по футболу, в которой приняли участие экс-футболисты сборной Украины Владимир Езерский и Сергей Нагорняк.

Напомним, что на этой стадии турнира к шести четвертьфиналистам, успешно преодолевшим стадию 1/8 финала, присоединились действующий обладатель трофея «Динамо» и чемпион Украины «Шахтер». Всего же путевки в полуфинал оспорят шесть представителей элитного дивизиона и два лидера первой лиги.

По итогам жеребьевки сформированы такие пары ¼ финала:

«Динамо» (Киев) — «Колос» (Коваливка)

«Агробизнес» (Волочиск) — «Шахтер» (Донецк)

«Днепр-1» — «Александрия»

«Верес» (Ровно) — «Заря» (Луганск)

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