Гид покупателя: что такое гироборд и для чего он нужен

Занимаясь каким-либо видом спорта, следует постоянно заботиться о своих мышцах. Для этого выпускаются специализированные устройства и приспособления, которые не только помогают спортсменам оставаться в форме в течение года, но и полезны в качестве развлечения.

Одними из таких устройств являются гироборды. Что это такое, как выглядит и для чего?

Что такое гироборд?

Гироборд — это специализированная доска, которая широко используется как в спорте, так и в реабилитации. Он позволяет тренировать мышцы и баланс в любое время года, независимо от того, занимаетесь ли вы сноубордом, флайбордингом или тренируетесь играть в футбол. Его изобрели в Австралии, но он стремительно набирает популярность во всем мире, в том числе в Украине. Он в основном используется для укрепления мышц ног и тренировки баланса.

Гироборд — это устройство, сочетающее в себе функции балансира, качающейся доски и скейтборда. Устройство действительно похоже на скейтборд.

Устройство адаптируется к динамическому равновесию с помощью внутреннего гироскопа и датчиков ускорения. Его действие контролируется положением вашего центра тяжести. Положение гироборда регулируется серводвигателем. Если вы наклонитесь вперед, сервосистема прикажет устройству разогнаться. Если нужно повернуть, притормозить и переместить ногу вперед или назад, центр тяжести вашего тела будет двигаться влево или вправо, и в результате гироборд будет поворачивать налево или направо.

Как устроен гироборд?

По конструкции гироборд напоминает короткий скейтборд. Это — двухколесное персональное транспортное средство с самобалансирующимся устройством. Вы можете влиять как на направление, так и на скорость вашей езды, просто с помощью интенсивности, с которой вы наступаете на гироскоп при наклоне.

Затем система баланса работает на взаимодействии интеллектуальных микрочипов и гироскопов, которые оценивают положение наездника по отношению к гироскопу. Таким образом, гироскопическая система может обеспечить возможность поворота на месте, движения вперед, а также возможность движения задним ходом.

Преимущества использования гироборда

Упражнения с гиробордом позволяют укрепить мышцы и тренироваться для поддержания баланса тела. Это безопасное и эффективное тренировочное устройство для всех. Движущаяся доска стимулирует различные части тела и мозга, отвечающие за поддержание равновесия.

Гироборд оснащен резиновыми шинами, что гарантирует комфортную езду и проходимость практически в любом месте. Благодаря сочетанию качественных шин и двигателя гироборд способен развивать максимальную скорость до 12 километров в час. Энергия, приводящая в движение этот продукт, — это встроенная литий-ионная батарея. На одном заряде гироборд способен преодолевать расстояние до двадцати километров. Благодаря использованию прочного пластика для каркаса изделия его грузоподъемность составляет до 110 кг, а легкие удары не доставляют никаких проблем. Максимальный угол наклона 15 градусов. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну при приемлемых размерах, такое транспортное средство может стать неразлучным спутником в различных поездках и путешествиях.