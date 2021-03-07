Украинки взяли «золото» и «серебро» в прыжках в высоту на чемпионате Европы

Украинка Ярослава Магучих выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях. Киевлянка Ирина Геращенко взяла «серебро».

Ярослава Магучих выиграла соревнования в дисциплине, взяв с первой попытки высоту в 2 метра и в целом по всех отметках показав лучшие результаты по попыткам. Также она пыталась взять высоту 2,07 метра, но провала все три попытки.

Ирина Геращенко с первой попытки взяла высоту 1,98 метра, а все три попытки на 2 метра оказались безуспешными.

На третьем месте оказалась финка Элла Юннила. Она с первой попытки прошла отметку 1,96 метра, но не смогла взять высоту 1,98 м.

Четвертой в дисциплине оказалась еще одна украинка Юлия Левченко. Она завершила соревнования после трех неудачных попыток взять высоту 1,96 м. // РБК-Украина