Украинки взяли «золото» и «серебро» в прыжках в высоту на чемпионате Европы

Украинка Ярослава Магучих выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях. Киевлянка Ирина Геращенко взяла «серебро».

Ярослава Магучих выиграла соревнования в дисциплине, взяв с первой попытки высоту в 2 метра и в целом по всех отметках показав лучшие результаты по попыткам. Также она пыталась взять высоту 2,07 метра, но провала все три попытки.

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Ярослава Магучих / Фото: Getty Images

Ирина Геращенко с первой попытки взяла высоту 1,98 метра, а все три попытки на 2 метра оказались безуспешными.

Украинки взяли "золото" и "серебро" по прыжкам в высоту на чемпионате Европы

Фото: Ярослава Магучих (по центру) и Ирина Геращенко (слева; скриншот)

На третьем месте оказалась финка Элла Юннила. Она с первой попытки прошла отметку 1,96 метра, но не смогла взять высоту 1,98 м.

Четвертой в дисциплине оказалась еще одна украинка Юлия Левченко. Она завершила соревнования после трех неудачных попыток взять высоту 1,96 м. // РБК-Украина

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