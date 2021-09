Паралимпиада-2020: Максим Крипак, побив собственный мировой рекорд, завоевал очередное золото

26-летний пловец Максим Крипак получил очередное “золото” Паралимпиады-2020.

Харьковчанин выступил на шестой дистанции в Токио — и в шестой раз поднялся на подиум. На этот раз на дистанции 100 метров на спине (класс S10), пишет УНН.

Отметим, что Украина и в дальнейшем идет 4-й по количеству медалей (80) и смогла вернуть себе 5-ю позицию общем рейтинге. Выше в рейтинге расположились сборные США, Паралимпийского комитета России, Великобритании и асболютный лидер Китай — у которого 156 медалей.

Триумф Максима Крипака

Крипак выступал в Токио в статусе действующего паралимпийского чемпиона на этой дистанции, он также является автором мирового рекорда. В квалификации Максим показал лучшее время, а кроме него в финал пробился еще один украинец, Станислав Попов.

В финале Крипак вырвался в лидеры с первых метров дистанции. Уже после стартовых 50 метров он оторвался от найбижчого соперника почти на секунду. А финальное время Максима — 59.19 сек. Он опередил свое же мировой рекорд на 0.05 сек. Его преимущество на финише составило более 2 секунд над ближайшим соперником. А Станислв Попов финишировал седьмым.

Для Крипака — это девятая паралимпийская золотая медаль и четвертая в Токио. В целом, он получил шестую медаль в Токио.

Guess what? It’s another record in the pool!

The World Record in the Men’s 100m Backstroke — S10 has been broken!#Gold — Maksym Krypak #UKR#Silver — Stefano Raimondi #ITA#Bronze — Florent Marais #FRA#ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics

— Paralympic Games (@Paralympics) September 2, 2021