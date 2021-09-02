Паралимпиада-2020: Максим Крипак, побив собственный мировой рекорд, завоевал очередное золото

26-летний пловец Максим Крипак получил очередное “золото” Паралимпиады-2020.

Харьковчанин выступил на шестой дистанции в Токио — и в шестой раз поднялся на подиум. На этот раз на дистанции 100 метров на спине (класс S10), пишет УНН.

Отметим, что Украина и в дальнейшем идет 4-й по количеству медалей (80) и смогла вернуть себе 5-ю позицию общем рейтинге. Выше в рейтинге расположились сборные США, Паралимпийского комитета России, Великобритании и асболютный лидер Китай — у которого 156 медалей.

Триумф Максима Крипака

Крипак выступал в Токио в статусе действующего паралимпийского чемпиона на этой дистанции, он также является автором мирового рекорда. В квалификации Максим показал лучшее время, а кроме него в финал пробился еще один украинец, Станислав Попов.

В финале Крипак вырвался в лидеры с первых метров дистанции. Уже после стартовых 50 метров он оторвался от найбижчого соперника почти на секунду. А финальное время Максима — 59.19 сек. Он опередил свое же мировой рекорд на 0.05 сек. Его преимущество на финише составило более 2 секунд над ближайшим соперником. А Станислв Попов финишировал седьмым.

Для Крипака — это девятая паралимпийская золотая медаль и четвертая в Токио. В целом, он получил шестую медаль в Токио.

Серебро Елизаветы Мерешко

Серебряную награду на дистанции 400 метров вольным стилем завоевала пловчиха Елизавета Мерешко.

Финал 400-метровки вольным стилем стал для Мерешко шестым на Играх в Токио. В пяти предыдущих она получила четыре награды, получив две золотые медали в 50-метровке вольным стилем и 100-метровке брассом. И только однажды не выиграла награду — в микстэстафете 4×50 метров.

В финал 400 метров вольным стилем Мерешко отобралась с третьим временем и была претенденткой на юбилейную для себя десятую медаль Паралимпиад. Впереди нее были китаянка Юянь Джиян и швейцарка Нора Мастер.

Однако в финале Мерешко боролась даже не за “бронзу”, а за золотую награду. Стартовые 200 метров украинка проплыла второй, однако впоследствии даже опередила китаянку Джиян.

Однако удержать преимущество Мерешко не смогла. Джиян активизировалась и на финише получила преимущество восемь секунд над украинкой и стала автором нового мирового рекорда.