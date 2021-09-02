Паралимпиада-2020: Максим Крипак, побив собственный мировой рекорд, завоевал очередное золото
26-летний пловец Максим Крипак получил очередное “золото” Паралимпиады-2020.
Харьковчанин выступил на шестой дистанции в Токио — и в шестой раз поднялся на подиум. На этот раз на дистанции 100 метров на спине (класс S10), пишет УНН.
Отметим, что Украина и в дальнейшем идет 4-й по количеству медалей (80) и смогла вернуть себе 5-ю позицию общем рейтинге. Выше в рейтинге расположились сборные США, Паралимпийского комитета России, Великобритании и асболютный лидер Китай — у которого 156 медалей.
Триумф Максима Крипака
Крипак выступал в Токио в статусе действующего паралимпийского чемпиона на этой дистанции, он также является автором мирового рекорда. В квалификации Максим показал лучшее время, а кроме него в финал пробился еще один украинец, Станислав Попов.
В финале Крипак вырвался в лидеры с первых метров дистанции. Уже после стартовых 50 метров он оторвался от найбижчого соперника почти на секунду. А финальное время Максима — 59.19 сек. Он опередил свое же мировой рекорд на 0.05 сек. Его преимущество на финише составило более 2 секунд над ближайшим соперником. А Станислв Попов финишировал седьмым.
Для Крипака — это девятая паралимпийская золотая медаль и четвертая в Токио. В целом, он получил шестую медаль в Токио.
Guess what? It’s another record in the pool!
The World Record in the Men’s 100m Backstroke — S10 has been broken!#Gold — Maksym Krypak #UKR#Silver — Stefano Raimondi #ITA#Bronze — Florent Marais #FRA#ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics
— Paralympic Games (@Paralympics) September 2, 2021
Серебро Елизаветы Мерешко
Серебряную награду на дистанции 400 метров вольным стилем завоевала пловчиха Елизавета Мерешко.
Финал 400-метровки вольным стилем стал для Мерешко шестым на Играх в Токио. В пяти предыдущих она получила четыре награды, получив две золотые медали в 50-метровке вольным стилем и 100-метровке брассом. И только однажды не выиграла награду — в микстэстафете 4×50 метров.
В финал 400 метров вольным стилем Мерешко отобралась с третьим временем и была претенденткой на юбилейную для себя десятую медаль Паралимпиад. Впереди нее были китаянка Юянь Джиян и швейцарка Нора Мастер.
Однако в финале Мерешко боролась даже не за “бронзу”, а за золотую награду. Стартовые 200 метров украинка проплыла второй, однако впоследствии даже опередила китаянку Джиян.
Однако удержать преимущество Мерешко не смогла. Джиян активизировалась и на финише получила преимущество восемь секунд над украинкой и стала автором нового мирового рекорда.
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The Women’s 400m Freestyle — S6 World Record has been obliterated by EIGHT seconds #Gold — Yuyan Jiang (5:04.57) #CHN#Silver — Yelyzaveta Mereshko #UKR#Bronze — Nora Meister #SUI#ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics
— Paralympic Games (@Paralympics) September 2, 2021