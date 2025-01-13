Українська шахістка Анна Ушеніна стала чемпіонкою Європи

Ще одна українка взяла бронзу.

Українська шахістка Анна Ушеніна здобула перемогу на чемпіонаті Європи зі швидких шахів, який відбувся в Монте-Карло.

За підсумками 11 партій Анна набрала 8,5 очок – у її активі 6 перемог та 5 нічийних результатів. Аналогічну кількість очок набрали ще три шахістки, але українка обійшла їх за додатковими показниками.

Варто зазначити, що серед цих переслідувальниць була ще одна українка Юлія Осьмак, яка виборола бронзу.

Також у рамках змагань пройшов чемпіонат Європи з бліцу (блискавична гра). На ньому Ушеніна стала віцечемпіонкою континенту. Вона набрала 10 балів за 13 турів – 9 перемог, 2 нічиї та 2 поразки. // Дзеркало тижня