МОК заборонив Британії проводити відбіркові змагання з нових олімпійських видів спорту через позицію щодо спортсменів з РФ

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив Великій Британії проводити відбіркові змагання з нових олімпійських видів спорту через позицію уряду країни щодо російських спортсменів.

Олімпійський парк Лондону був готовий прийняти змагання з брейк-дансу, скейтбордингу, спортивного скелелазіння та BMX-фрістайлу в червні наступного року, але виконавча рада МОК повідомила НОК Британії, що вона більше не розглядає Лондон як місце проведення змагань і зараз вивчає альтернативні локації, зазначає видання “Трибуна“.

Рішення МОК пов’язане з наполяганням уряду Великої Британії на тому, що російські або білоруські спортсмени повинні підписати особисту декларацію про нейтралітет і погодитися не підтримувати війну в Україні, якщо вони хочуть брати участь у змаганнях, які проводяться у країні.

Позиція МОК полягає в тому, що такі заяви можуть поставити спортсменів у скрутне становище, якщо і коли вони повернуться до Росії, де протидія війні тепер є потенційним кримінальним злочином.