Гід споживача: в чому перевага професійних бігових доріжок

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Біг — доступний кожному вид спорту. Бігати можуть і малі діти, і дорослі, і аматори, і професійні спортсмени. А також можна вибрати будь-яку місцевість для пробіжки: парк, пляж, стадіон. А якщо ви хочете бігати не лише для задоволення, а бажаєте досягати високих результатів, тоді кращим рішенням стануть професійні бігові доріжки.

Кардіотренажери комерційного призначення не просто працюють на результат, а вміють перетворювати мрії про гарне тіло в реальність, зазначають спецыалысти компаныъ “Інтер Атлетика” prof.interatletika.ua.

Професійна бігова доріжка — вибір для ефективних тренувань

Професійні бігові доріжки

Регулярний біг зміцнює дихальну систему, покращує координацію й витривалість, підвищує імунітет, допомагає позбутися від зайвої ваги. Під час занять працюють м’язи ніг, сідниць, преса, спини, а завдяки ритмічним помахам руками зміцнюються м’язові групи плечового пояса. А ще одна незаперечна перевага тренажерів для бігу — тренування не залежать від погодних умов чи пори року, тому ви можете бігати в зручний для вас час.

Бігові доріжки професійних моделей — гармонійне поєднання творчих ідей, потужного функціоналу, стильного дизайну і тривалого терміну експлуатації. Схуднути, розігріти м’язи перед силовим тренінгом чи кросфітом, підтримувати тіло в тонусі — достатньо просто задати потрібну тренувальну програму, щоб тренажер почав працювати на результат.

Переваги бігових доріжок для тренажерного залу

Експерти компанії розповідають які переваги мають такі спортивні знаряддя:

  • Амортизаційна система сучасних кардіотренажерів знімає зайве навантаження з опорно-рухового апарату, суглобів.

  • Більшість професійних моделей обладнано системою придушення шуму, а тому здійснювати пробіжки можна навіть вночі, Звичайно, якщо клуб працює цілодобово або ви вирішили купити професійну бігову доріжку для домашнього спортзалу.

  • Сучасна електронна система управління точно регулює навантаження.

  • Широкий набір тренувальних програм не залишить байдужим як новачка, так і досвідченого спортсмена. Вибрати потрібний режим мають змогу люди з різним рівнем підготовки і поставленими цілями.

  • На вбудованому дисплеї відображаються основні параметри: пульс, швидкість руху, кількість витрачених калорій, довжина пройденої дистанції, також передбачена можливість збереження персональних даних.

  • Потужний двигун сучасних бігових доріжок професійних розрахований на найінтенсивніші навантаження, здатний функціонувати всі 7 днів на тиждень 24 години на добу та розвиває швидкість до 25 км/годину.

  • Виробники додатково облаштовують кардіотренажери підставками для книг/гаджетів та води, МР3-плеєром, вентилятором, що робить вправи ще більш зручними та комфортними.

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