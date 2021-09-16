Гід споживача: в чому перевага професійних бігових доріжок
Біг — доступний кожному вид спорту. Бігати можуть і малі діти, і дорослі, і аматори, і професійні спортсмени. А також можна вибрати будь-яку місцевість для пробіжки: парк, пляж, стадіон. А якщо ви хочете бігати не лише для задоволення, а бажаєте досягати високих результатів, тоді кращим рішенням стануть професійні бігові доріжки.
Кардіотренажери комерційного призначення не просто працюють на результат, а вміють перетворювати мрії про гарне тіло в реальність, зазначають спецыалысти компаныъ “Інтер Атлетика” prof.interatletika.ua.
Професійна бігова доріжка — вибір для ефективних тренувань
Регулярний біг зміцнює дихальну систему, покращує координацію й витривалість, підвищує імунітет, допомагає позбутися від зайвої ваги. Під час занять працюють м’язи ніг, сідниць, преса, спини, а завдяки ритмічним помахам руками зміцнюються м’язові групи плечового пояса. А ще одна незаперечна перевага тренажерів для бігу — тренування не залежать від погодних умов чи пори року, тому ви можете бігати в зручний для вас час.
Бігові доріжки професійних моделей — гармонійне поєднання творчих ідей, потужного функціоналу, стильного дизайну і тривалого терміну експлуатації. Схуднути, розігріти м’язи перед силовим тренінгом чи кросфітом, підтримувати тіло в тонусі — достатньо просто задати потрібну тренувальну програму, щоб тренажер почав працювати на результат.
Переваги бігових доріжок для тренажерного залу
Експерти компанії розповідають які переваги мають такі спортивні знаряддя:
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Амортизаційна система сучасних кардіотренажерів знімає зайве навантаження з опорно-рухового апарату, суглобів.
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Більшість професійних моделей обладнано системою придушення шуму, а тому здійснювати пробіжки можна навіть вночі, Звичайно, якщо клуб працює цілодобово або ви вирішили купити професійну бігову доріжку для домашнього спортзалу.
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Сучасна електронна система управління точно регулює навантаження.
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Широкий набір тренувальних програм не залишить байдужим як новачка, так і досвідченого спортсмена. Вибрати потрібний режим мають змогу люди з різним рівнем підготовки і поставленими цілями.
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На вбудованому дисплеї відображаються основні параметри: пульс, швидкість руху, кількість витрачених калорій, довжина пройденої дистанції, також передбачена можливість збереження персональних даних.
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Потужний двигун сучасних бігових доріжок професійних розрахований на найінтенсивніші навантаження, здатний функціонувати всі 7 днів на тиждень 24 години на добу та розвиває швидкість до 25 км/годину.
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Виробники додатково облаштовують кардіотренажери підставками для книг/гаджетів та води, МР3-плеєром, вентилятором, що робить вправи ще більш зручними та комфортними.