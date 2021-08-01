Плавець Михайло Романчук приніс Україні перше «срібло» Олімпіади-2020

Плавець Михайло Романчук виборов срібну нагороду в плаванні на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Про це повідомляє НОК України.

“Підопічний Петра Нагорного фінішує з другим часом 14.40,66 і таким чином приносить Україні першу срібну і шосту загалом олімпійську нагороду Токіо-2020”, – йдеться у повідомленні.

Заплив на 1500 метрів – найдовша дистанція в басейні на Олімпіаді.

🇺🇦🏊🥈🏆Український плавець Михайло Романчук до бронзи на дистанції 800 м вільним стилем додає срібло на 1500. Підопічний Петра Нагороного фінішує з другим часом 14.40,66 і таким чином приносить Україні першу срібну і шосту загалом олімпійську нагороду Токіо-2020!💙💛. pic.twitter.com/wAgaMjInzQ — НОК України (@OlympicUA) August 1, 2021

У фіналі 1500 м плив ще один українець – Сергій Фролов.

1500 метрів вільним стилем (чоловіки). Фінал

1. Роберт Фінке (США) – 14:39.65

2. Михайло Романчук (Україна) – 14:40.66

3. Флоріан Веллбрук (Німеччина) – 14:40.91

8. Сергій Фролов – 15:04.26

Нагадаємо, що українець Михайло Романчук виборов бронзову медаль з плавання вільним стилем на дистанції 800 метрів на Олімпіаді в Токіо. Дистанцію у 800 метрів у фіналі Олімпіади Романчук подолав за 7:42.33.

Для Михайла Романчука це перша олімпійська нагорода. // Букви