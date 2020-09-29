Киевское «Динамо» разгромило «Гент» и наконец снова сыграет в групповом турнире Лиги Чемпионов

Киевское «Динамо» по итогам двух матчей побеждает бельгийский «Гент» со счетом 5: 1 и выходит в групповой этап Лиги чемпионов!

Жеребьевка группы ЛЧ для «Динамо» и «Шахтера» пройдет 1 октября. Киевляне будут в третьей корзине, горняки – во второй.

Голы: 1:0 – 9 Буяльский, 2:0 – 36, пенальти де Пена, 3:0 – 49, пенальти Родригеш.

Динамо – Бущан, Забарный, Миколенко, Кендзера, Караваев, Буяльский, Шапаренко (Андриевский, 77), де Пена (Вербич, 60), Сидорчук, Родригеш (Цыганков, 60), Супряга.

Гент – Руф, Пластун, Нгаде-Нгаджуи, Кастро-Монтес (Ботака, 65), Нуриу Фортуна, Дорш, Овусу (Маррех, 54), Ньянгбо, Депуатр (Самуаз, 74), Кляйндинст, Букари.

Предупреждения: Кастро-Монтес (28), Пластун (42), Нуриу Фортуна (49).

Последний раз киевский клуб играл четыре года назад в группе ЛЧ в сезоне 2016/2017. Тогда киевляне напрямую квалифицировался в групповую стадию турнира как чемпион Украины.