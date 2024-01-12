США і союзники завдали 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені

Через атаки на кораблі в Червоному морі Сполучені Штати Америки й їхні союзники в ніч на 12 січня завдали понад 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені, використавши понад 100 високоточних боєприпасів різних типів.

Про це повідомляють командування Військово-повітряних сил США, BBC.

Як зазначають в американських ВПС, за вказівкою Центрального командування ВПС США було завдано “цілеспрямованих ударів по понад 60 цілях у 16 підтримуваних Іраном місцях дислокації бойовиків-хуситів, включаючи вузли управління, склади боєприпасів, пускові установки, виробничі об’єкти та радіолокаційні системи ППО”.

“Під час ударів було використано понад 100 високоточних боєприпасів різних типів. Ці удари були завдані коаліційними повітряними і морськими ударними і допоміжними засобами з усього регіону, в тому числі літаками Центрального командування ВМС США і наземними ударними ракетами “Томагавк”, запущеними з надводних і підводних платформ”, – повідомляють ВПС США.

Там свтерджують, що “цей багатонаціональний удар посилює відданість міжнародного співтовариства свободі судноплавства і боротьбі з постійними атаками протикорабельних балістичних ракет, безпілотних літальних апаратів і крилатих ракет Хуті на комерційні і військові кораблі США і коаліції в Червоному морі”.

“Ми залишаємось відданими нашим важливим партнерам на всьому Близькому Сході, захищаючи їх від підтримуваних Іраном груп повстанців, у тому числі бойовиків-хуситів, і загрози, яку вони становлять для регіональної безпеки і стабільності”, – йдеться в повідомленні.

Цьому передувало: Атаки безпілотників і ракет на вантажні судна в Червоному морі спонукали сили під проводом США і Великої Британії завдати повітряних ударів по цілях в регіоні. Західні сили вжили заходів після того, як судна були атаковані хуситами – підтримуваним Іраном повстанським угрупуванням, яке контролює значну частину Ємену.

Президент США Джо Байден заявив, що американські і британські військові рано вранці в п’ятницю успішно завдали ударів по об’єктах хуситів за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів.

Було завдано ударів по більш ніж 12 об’єктах, в тому числі в столиці Сані і Худайді, опорному порту хуситів на Червоному морі. Хуситські цілі в Ємені включали логістичні центри, системи протиповітряної оборони і склади озброєнь. // УП