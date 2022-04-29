Під час вчорашнього російського ракетного удару по Києву загинула журналістка Радіо Свобода

Внаслідок вчорашнього ракетного удару по Києву загинула журналістка Радіо Свобода Віра Гирич.

Про це у Facebook написав її колега Олександр Демченко.

“Це маленька машинка Віри Гирич – моєї колеги з Радіо Свобода. На ній пару років тому вона возила нас у Немішаєво, розповідати як шукати інформацію на окупованих територіях. Тепер Віри більше немає. Точна російська ракета потрапила у її будинок, Віра пролежала там всю ніч, а знайшли її лише зранку”, – зазначив чоловік.

Загибель журналістки підтвердила Інституту масової інформації головна редактор Радіо Свобода Інна Кузнєцова. За її словами, ракета влучила у квартиру Віри.

Як повыдомлялося, російські окупанти 28 квітня влучили у нижні поверхи житлового будинку у Шевченківському районі Києва. Ракетний удар стався тоді, коли у столиці перебував Генсек ООН. // УНН