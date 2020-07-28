Киевское «Динамо» выступило с заявлением по поводу Луческу

Клуб показал переписку наставника и Игоря Суркиса

Киевское «Динамо» выступило с заявлением по поводу распространенной накануне румынскими СМИ информации об уходе главного тренера команды Мирча Луческу. Отмечается, что на страницы прессы попал текст письма, который наставник адресовал лично президенту клуба Игорю Суркису.

Об этом сообщается на сайте «бело-синей» команды.

Поскольку вокруг данной темы продолжаются спекуляции, клуб решил обнародовать переписку, чтобы не плодить слухи и сплетни о реальных намерениях сторон.

Луческу в разговоре с Суркисом, который состоялся еще в прошлую субботу, 25 июля, поделился сомнениями из-за реакции части киевских болельщиков и СМИ в связи с его приглашением в «Динамо». Он отметил, что не хотел бы своим присутствием в команде создать любые проблемы, однако заверил в том, что готов принять этот вызов и приступить к работе уже во вторник, 28 июля.

Полный тест переписки, который размещен на сайте киевской команды:

«К сожалению, я принял решение отказаться от сотрудничества с командой Динамо Киев.

Хочу поблагодарить семью Суркис за доверие и за сделанное предложение, но чувствую, что не смогу работать в атмосфере неприятия, что исходит от той части болельщиков, в поддержке которых команда больше всего нуждается в моменты спортивных баталий.

Я никогда не был трусом, я всегда принимал спортивные вызовы. Об этом свидетельствуют переход из Галатасарая в Бешикташ, из Динамо Бухарест в Рапид Бухарест. В данных командах болельщики всегда были противниками, но справедливыми, готовыми принять с открытыми объятьями, и, именно с их помощью, я смог выиграть чемпионаты в данных странах.

Я не могу допустить, чтобы фанаты клуба действовали против интересов клуба. Считаю, что настал момент для изменений, которые могут принести воодушевление, энтузиазм, мотивацию и смогут вернуть команду на тот высокий уровень, на который она имеет право благодаря своим традициям и истории.

Мой приход в Динамо Киев в качестве главного тренера не имеет ничего общего со стоимостью контракта, так как деньги — это последнее, что меня интересовало в данной ситуации. Тем более что муссировался слух о баснословном контракте, а это абсурдно, учитывая финансовые возможности клуба на данном этапе.

Я хотел вернуться в украинский футбол, так как именно здесь я познал много моментов удовлетворения своей работой. Я хотел снова войти в эту волнующую и непревзойденную атмосферу под названием футбол. Я делал это с энтузиазмом, с абсолютной уверенностью в потенциале молодых украинских футболистов, многие из которых являются членами национальных сборных.

Я хотел соревнований, таких, какие были в Украине несколько лет назад, соревнований, которые бы порадовали трибуны. Украина это заслуживает.

М. Луческу

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Уважаемый Мистер!

Волна эмоций части болельщиков Динамо не может стать определяющим фактором для будущего команды, которая готова к новым испытаниям под Вашим руководством.

Мы оба приняли непростое решение. Но оно было всесторонне осмысленным, ответственным и в высшей степени мотивированным. Руководство клуба вполне осознанно сделало Вам предложение, понимая все риски, которые возникнут в фанатской среде вокруг такого шага.

Мы не сомневаемся, что и Вы, согласившись стать членом динамовской семьи, в первую очередь, были одержимы желанием воплотить свой богатейший тренерский опыт и знания в будущие победы титулованного клуба.

Нам вместе предстоит выдержать еще немало информационных штормов. Но игроки Динамо будут себя чувствовать уверенно и комфортно, когда за штурвалом будет стоять такой бывалый и закаленный «мореход», как Мирча Луческу.

У нынешней команды есть колоссальный потенциал и запредельное желание продемонстрировать свои лучшие игровые кондиции. В свою очередь, руководство клуба готово не только услышать новый тренерский штаб, но и на практике создать ему должные условия для достижения самых амбициозных целей.

Мы вместе принимаем новые вызовы и вместе продолжаем писать славную историю Динамо. Надеемся, что свою яркую страницу в этой летописи оставит и легендарный Мирча Луческу. Наша синергия – залог успеха и новых побед!

С уважением, Игорь Суркис

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Уважаемый господин Президент!

С глубоким почтением отношусь к Вашей непреклонности в развитии ФК Динамо.

Я никогда не пасовал перед трудностями. И тем более не готов это делать, когда имею поддержку таких людей, как Вы.

Мои опасения были связаны только с тем, чтобы не создавать трудности футбольной семье киевского клуба.

Уверен, что совместно с Вами мы достигнем тех значимых результатов, которые радикально изменят отношение к моему назначению и дальнейшей работе клуба под моим началом.

До встречи в Киеве во вторник.

М. Луческу».

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что Луческу остается тренером киевской команды.

Напомним, наставник после подписания контракта сразу покинул Украину.

На 30 июля запланирована пресс-конференция нового тренера и первая тренировка. // РБК-Украина