Київське «Динамо» отримало суперників в основному етапі Ліги Європи

Київське “Динамо” отримало суперників у загальному етапі Ліги Європи сезону-2024/25.

Жеребкування турніру, який проходитиме в оновленому форматі, відбулося у Монако.

“Динамо” проведе номінально домашні поєдинки проти “Лаціо”, “Ференцвароша”, “Вікторії” Пльзень та РФШ. На виїзді суперниками киян стануть “Рома” українця Артема Довбика, “Реал Сосьєдад”, “Галатасарай” та “Гоффенгайм”.

Варто зазначити, що “Рома” також зіграє з “Айнтрахтом”, “Тоттенгемом”, “Брагою”, АЗ, “Юніоном”, “Атлетіком” та “Ельфсборгом”.

Нагадаємо, 36 команд виступатимуть у єдиній лізі, а топ-8 за підсумками всіх поєдинків вийде в 1/8 фіналу плей-офф ЛЄ. Клуби з 9 по 24 місця проведуть стикові матчі та визначать ще 8 учасників 1/8 фіналу.

УЄФА опублікує повний календар поєдинків для всіх команд 31 серпня.

Раніше своїх суперників у Лізі чемпіонів отримав донецький “Шахтар”. // Дзеркало тижня