Представники топ-чемпіонатів перебувають за межами першої п’ятірки.

Київське “Динамо” увійшло до топ-20 найтитулованіших клубів в історії футболу, про що повідомив портал Transfermarkt.

“Динамо” має на рахунку 53 титули та замикає першу двадцятку.

Шотландський “Селтік” під керівництвом Брендана Роджерса в середині грудня обіграв “Рейнджерс” (3:3, 5:4 за пенальті) у фіналі Кубка шотландської ліги та завоював 119-й трофей у своїй історії, що дозволило клубу очолити світовий рейтинг.

При цьому на рахунку “Рейнджерс” залишається 118 трофеїв, що дозволяє клубу посідати друге місце в рейтингу світу. До першої п’ятірки також входять північноірландський “Лінфілд” (100 кубків), єгипетський “Аль-Ахлі” (96) та гонконгський “Саут Чайна” (85). Мадридський “Реал” із 78 трофеями розмістився на шостому рядку.

Дзеркало тижня