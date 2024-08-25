Людмила Кукліновська стала чемпіонкою світу з веслування!

Людмила виграла фінальний заїзд на 200 м на байдарці-одиночці.

Українка Людмила Кукліновська завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу з веслування в Самарканді, Узбекистан.

Кукліновська показала найкращий час у фінальному заїзді в байдарці-одиночці на дистанції 200 м.

Для українки це перша нагорода світової першості у кар’єрі.

ЧС з веслування на байдарках і каное

Байдарка-одиночка, 200 м. Жінки. Фінал

1. Людмила Кукліновська – 41,414

2. Анастасія Долгова – 42,183

3. Болетт Ньюванг Іверсен – 42,761

Раніше чемпіонкою світу стала Людмила Лузан, яка виграла золоту медаль у каное-одиночці на дистанції 500 м. // sport.ua