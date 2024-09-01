Михайло Сербін здобув третє «золото» для України на Паралімпіаді

Збірна України виграла третє “золото” Паралімпіади-2024. У плаванні на спині (100 метрів) у класі S11 Михайло Сербін прийшов першим.

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Збірна України виграла третє “золото” Паралімпіади-2024. У плаванні на спині (100 метрів) у класі S11 Михайло Сербін прийшов першим.

У фіналі Сербін проплив з часом 1:05.84 хвилин, оновивши власний світовий рекорд на 0.17 секунд.

Загалом в України подвійний подіум у цьому фіналі, Данило Чуфаров став бронзовим призером.

Сербін захистив звання чинного паралімпійського чемпіона в 100-метрівці на спині — “золото” українець також вигравав 2021 року в Токіо. Загалом для українця медаль стала вже третьою на рівні Ігор. Крім двох золотих нагород, Михайло виборював “срібло” 2021 року в плаванні комплексом на 200 метрів.

Михайло Сербін — 20-річний параплавець, представляє Харківщину. Вигравав “золото” на двох Паралімпіадах (2021, 2024), двох чемпіонатах світу (2022, 2023). У 2024 році вперше став призером чемпіонатом Європи з “бронзою”. // Букви