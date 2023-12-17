«Київстар» відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS

У телекомунікаційній компанії “Київстар” заявили про відновлення віртуальних приватних мереж (VPN), та початок відновлення машино-машинної взаємодії (M2M) для бізнесу. Планується якнайшвидше відновити роботу SMS.

Про це повідомляє речниця “Київстар” Ірина Леліченко у коментарі для ЕП.

“Київстар” починає відновлювати всі послуги після найбільшої за історію компанії хакерську атаку. Як зазначається, на момент 17 грудня 2023 року відновлено наступні послуги:

Голосовий звʼязок (включно з роумінгом);

мобільний інтернет (певний час може працювати із заниженою швидкістю);

Домашній інтернет (не у повному обсязі);

VPN.

Планується також якнайшвидше включення послуги SMS та відновлення способу взаємодії між пристроями M2M, який часто використовують для безпеки у бізнесі, у автомобілях, у сфері охорони здоровʼя.

Компанія також інформує, що нарахування бонусів та компенсацій абонентам, які не могли користуватись послугами зв`язку через хакерську атаку, буде здійснено лише після повної стабілізації роботи мережі та запуску всіх послуг.

Нагадуємо:

Близько 2% користувачів залишаються без домашнього інтернету від телекомунікаційної компанії “Київстар”, найбільша кількість припадає на столицю, компанія вже залучає всіх необхідних спеціалістів.

Мобільний оператор “Київстар”, який відновлює свою систему після потужної хакерської атаки, повідомляє про повернення в робочий стан 14 грудня ще одного сервісу – послуги “Домашній Інтернет”.

Мобільний оператор “Київстар” 14 грудня почав відновлення послуг мобільної передачі даних – першою областю, де “Київстар” відновив мобільний інтернет, стала Івано-Франківська.

Понад 90% базових станцій мобільного оператора “Київстар” на підконтрольних Україні територіях працюють.

З огляду на нещодавню потужну атаку на “Київстар”, користувачам оператора радять змінити всі паролі. // Економічна правда