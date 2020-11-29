Сьогодні російсько-окупаційні війська підступно порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року

Так, у смузі відповідальності однієї із бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання неподалік Луганського, зі спостережного пункту було виявлено підхід ДРГ противника до українських позицій.

Злагодженими діями військовослужбовців підрозділів Об’єднаних сил було зірвано намагання ворожих диверсантів провести мінування позицій наших військ та відмовитися в подальшому від виконання диверсійних заходів. Після вогневого контакту противник відійшов.

Під час огляду шляху відступу ворожої ДРГ було виявлено засоби мінування російського виробництва, зокрема три МОН-50 та споряджений касетний контейнер типу КСФ-1 з мінами типу ПФМ-1, які заборонені “Женевською конвенцією”. Окрім того, були виявлені особисті речі та бронежилет з позивними «Мартин», «Худий» та «Григор», 2 речових мішки, бухта кабелю, 4 магазини, споряджені патронами 5,45 мм.

Підходи до українських позицій ворог корегував за допомогою безпілотного літального апарата типу «Гранат», який входить до комплексу забезпечення дій артилерії «Наводчик 2». Завдяки зосередженому вогню та вмілим діям військовослужбовців батальйону виявлений БПЛА було збито. Матеріали, вилучені із БПЛА, вивчаються відповідними структурами Об’єднаних сил.

Проведення розвідки з використанням БПЛА свідчить про недотримання ворогом домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи.

Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation