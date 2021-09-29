Оптические прицелы для начинающих. Вопросы и ответы

Что такое этот объектив и почему его диаметр полезно знать? Как мне выбрать оптимальный диаметр объектива? Как связана кратность прицела и диаметр объектива? Тут ещё пишут про какой-то «eye relief». Что такое этот eye relief? На эти и другие вопросы отвечают специалисты компании GrandWay.

На моём прицеле написано 4 × 32, что это значит?

Всё очень просто. Это означает, что это прицел с постоянной кратностью (не изменяемым приближением), и он может приближать изображение цели, делая его визуально ближе в три раза.

Если на прицеле будет написано что-то вроде 3-9 × 32, то это будет значить, что приближение может изменяться от увеличения в три раза, до увеличения в девять раз.

Цифра после Х означает диаметр объектива в миллиметрах.

Что такое этот объектив и почему его диаметр полезно знать?

Ваш оптический прицел представляет собой металлическую трубу, с обоих концов которой находятся линзы. В одну линзу вы смотрите, другую направляете на цель.

Та линза, в которую вы смотрите, называется окуляр. Та, которую направляете на цель, соответственно – объектив.

Объектив ещё называют входной линзой прицела. Эта линза, кроме прочего, отвечает за светопропускание. Чем больше объектив, тем больше света он соберёт и пропустит внутрь прицела. Тем более ярким и чётким будет изображение.

Так что же, это значит, что мне нужен прицел с самым большим объективом?

Совершенно нет. Чем больше объектив, тем более тяжёлым и громоздким становится прицел. Тем более высокие установочные кольца вам понадобятся. Тем больше шансов, что свет, упавший на линзу даст яркие блики, которые демаскируют вас. И тем больше хлопот у вас будет по уходу за прицелом.

Вам следует брать прицел не с самым большим объективом, а с оптимальным для вас.

Как мне выбрать оптимальный диаметр объектива?

Вот несколько советов:

Если вы будете стрелять по мишени удалённой не более чем на 100 м при хорошем освещении, вам подойдёт прицел кратностью 1-4x с объективом диаметром близким к 28 мм.

Если вы будете целиться на дистанции от 100 до 200 м, и (или) освещение, возможно, будет плохим: кратность 5-8x, диаметр линзы объектива 30-44 мм.

Для стрельбы на большие дистанции и охоту в сумерках подойдёт прицел кратностью 9-12х с объективом в 50 мм диаметром.

Как связана кратность прицела и диаметр объектива?

Сама по себе кратность напрямую с этим параметром не связана. Зато с соотношением этих параметров связан такой важный параметр, как диаметр выходного зрачка. Кратко говоря, это диаметр видимого изображения. Которое даёт прицел при данном показателе кратности. Рассчитывается, как отношение диаметра объектива к кратности. То есть для прицела с маркировкой 4 × 32 диаметр выходного зрачка будет равен 32/4 = 8 мм. Средний показатель диаметра зрачка человека при нормальном освещении может изменяться в пределах 3-6 мм. Желательно, чтобы размер выходного зрачка прицела не был меньше этих параметров. Тогда прицелом будет пользоваться комфортно и не утомительно для глаз.

Тут ещё пишут про какой-то «eye relief». Что такое этот eye relief?

Всё очень просто. Когда вы смотрите в прицел, вы подбираете такое положение, при котором изображение в нём будет видно максимально полно и хорошо. Очень часто, когда вы поймаете это положение, ваш глаз будет находиться не вплотную к окуляру, а на некотором от него расстоянии. Вот это расстояние между глазом и окуляром и есть тот самый «eye relief» или «вынос зрачка».

Большой «eye relief» может быть полезен для стрелков, носящих очки, а так же в случае, если винтовка даёт большую отдачу при выстреле.

Что такое «прицельная сетка»? Какие бывают прицельные сетки?

Прицельная сетка – это разметка, которая позволит вам точно прицелиться.

Если вы начинающий стрелок или не предполагаете вести стрельбу на большие дистанции, то простого перекрестия (например типа Duplex) вам вполне хватит.

Довольно распространённым типом разметки сейчас является перекрестие с «насечками»-точками (Mil-Dot). Mil-Dot – сокращения от английских слов «милитари» (военный) и «дот» (точка). Размеченное точками перекрестие помогает оценить размеры цели, а значит, и расстояние до неё. Будет ли полезно это качество вам, только вам и решать.

Более сложные прицельные сетки позволяют ещё более точно определять дистанцию до цели, брать поправки на падение пули и снос ветром и пр. и т.д. Для полноценного их использования нужны как соответствующие навыки, так и качественный (а значит –дорогой) прицел.

Также прицельные сетки делят на проволочные и гравированные. Второй вариант более дёшев, но и более подвержен повреждениям от ударов, толчков и большой отдачи.

Что такое первая и вторая фокальные плоскости?

Этот параметр важен для прицелов с изменяемой кратностью.

Прицельная сетка, находящаяся во второй фокальной плоскости не изменяет своего размера при изменении кратности.

Линии разметки остаются всё такими же тонкими и чёткими, не заслоняют цель при большом увеличении.

С другой стороны, шкала разметки не масштабируется и прицельные сетки типа того же Mil-Dot теряют смысл.

Прицельная сетка в первой фокальной плоскости масштабируется вместе с изображением. Это позволяет более полно использовать разметку прицельной сетки. Но и удорожает прицел.

Источник — https://grandway.ua/catalog/optika/pricely/