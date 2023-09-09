Збірна України зіграла в нічию зі збірною Англії у відборі до Євро-2024

Національна команда України розписала нічию зі збірною Англії у 5-му турі кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2023 року.

Детальніше про поєдинок – у звіті РБК-Україна.

Євро-2024, кваліфікація, група C, 5-й тур

Україна – Англія – 1:1

Голи: Зінченко, 26 – Вокер, 41

Дебют зустрічі був за англійцями. “Три леви” за контроль м’яча взялися в аристократичній манері. Підопічні Гарета Саутгейта поступово нарощували темп і розпочали пошук слабких місць в оборонних редутах “синьо-жовтих”. Але до небезпеки справа в перші 20 хвилин не дійшла.

Упоравшись зі стартовим тиском збірної Англії, українці трохи осміліли. А на 26-й хвилині несподівано вийшли вперед. Циганков віддав Коноплі на хід, а той майже від лінії поля прострілив у центр штрафного майданчика. Туди влетів Зінченко та в дотик переграв Пікфорда – 1:0!

“Три леви” тепер почали атакувати по-справжньому. Ось Кейн пробив вище воріт після передачі Саки. Натомість випад Меддісона зупинив Конопля, а передачу Вокера перехопив Матвієнко. Спробу того ж Меддісона намалювати пенальті арбітр не оцінив.

Утім, збірна Англії встигла відігратися ще до перерви. Кейн грамотно опустився в глибину та розкішною передачею з центрального кола вивів на ударну позицію Вокера. Оборонець “Манчестер Сіті” уник офсайдної пастки та з близької відстані пробив Бущана.

Ще потужніше хлопці Саутгейта заграли зі стартом другої половини. Спершу Беллінгем головою пробив у руки голкіперу збірної України. Згодом Магвайр ударом вище воріт завершив розіграш штрафного. Для “синьо-жовтих” у ці хвилини за подвиг був перехід центра поля.

А на 59-й хвилині дива реакції продемонстрував Бущан. Ініціативу на себе взяв Сака та з правого кута штрафного завдав потужного пострілу. Воротар української команди кінчиками пальців перевів м’яч у поперечину!

Тиск “Трьох левів” тривав і надалі. Зокрема, удар Саки заблокував Кривцов. Кейн після зміщення з центральної зони ліворуч пробив повз дальню стійку. Україна ж намагалася впіймати англійців у контратаках, але флангові прориви ні Мудрику, ні Циганкову не вдавалися.

На 85-й хвилині вкотре героїзм проявив Бущан. Навіс Рашфорда зі штрафного воротар вибив кулаком, а потім у хаосі в штрафному майданчику “синьо-жовтих” відважно кинувся в ноги Магвайру та ціною ушкодження ліквідував загрозу біля власних воріт.

Фінальні хвилини цифри на табло вже не змінили. Отже, нічия у Вроцлаві обернулася для англійців першою втратою очок у відборі. Тепер “Три леви” мають 13 очок в активі та зберегли лідерство в групі C. Українці ж набрали 7 пунктів і принаймні поки залишаються другими. Пізніше свій матч зіграють Італія і Північна Македонія.