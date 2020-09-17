Пал мировой рекорд легендарного Сергея Бубки, продержавшийся 26 лет

В четверг, 17 сентября, на состоявшемся в Риме этапе «Бриллиантовой лиги» побит мировой рекорд в прыжках с шестом легендарного украинца, олимпийского чемпиона Сергея Бубки, продержавшийся целых 26 лет.

Знаменитый швед Арман Дюплантис (на фото в заголовке) в одной из попыток преодолел планку на высоте 6,15 см, что на один сантиметр выше достижения, которое Бубка установил в 1994 году на турнире в горном итальянском селении Сестриер (кстати, Дюплантис — также рекордсменом мира в помещении с результатом 6,18 м).

Арман Дюплантис

Напомним, что шестикратный чемпион мира Сергей Бубка за свою звездную карьеру установил 35 (!) мировых рекордов (как вспоминал сам Сергей Назарович, за каждое мировое достижение ему платили в СССР 1500 рублей минус подоходный налог, что в итоге составляло 1200 рублей. Для сравнения: зарплата учителя в Советском Союзе составляла 90—120 рублей).

За свое выдающееся достижение в Сестриере Бубка получил автомобиль «Феррари», который оценивался в 120 тысяч долларов.

Кстати, на чемпионате мира 1991 года в Токио наш прославленный прыгун выиграл со скромным для себя результатом 5 м 95 см, но компьютеры определили, что в победной попытке он перелетел планку на высоте 6 м 37 см. // Степан ПАК, «ФАКТЫ»

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