На екранах російського музею Ермітаж з’явилося повідомлення про звірства росіян в Бучі

Невідомі хакери зламали систему електронних табло в російському державному музеї Ермітаж у Санкт-Петербурзі близько 16 години 29 січня та вивели на екрани музею інформацію про події в українській Бучі під час російської окупації навесні 2022 року

Про це пише “Фонтанка”, не уточнюючи, що саме з’явилося на екранах.

За даними видання, співробітники служби безпеки музею виявили злом близько дев’ятої години вечора 29 січня. Після цього вони відключили табло і повідомили про те, що сталося в поліцію.

Українське місто Буча було захоплене російськими військами на початку березня і було окуповане до кінця місяця. 1 квітня українська армія повернула контроль над містом. Після цього у світових медіа поширилися фото та відео з безліччю тіл мирних мешканців, що лежать прямо на вулицях. Пізніше стало відомо про численні позасудові страти та інші військові злочини, скоєні російськими солдатами під час окупації.