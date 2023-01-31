На екранах російського музею Ермітаж з’явилося повідомлення про звірства росіян в Бучі

Невідомі  хакери зламали систему електронних табло в  російському державному музеї Ермітаж у Санкт-Петербурзі  близько 16 години 29 січня та вивели на екрани музею інформацію про події в українській Бучі під час російської окупації навесні 2022 року

Про це пише “Фонтанка”, не уточнюючи, що саме з’явилося на екранах.

Вид с Невы на комплекс зданий Государственного Эрмитажа: слева направо Эрмитажный театр — Большой Эрмитаж — Малый Эрмитаж — Зимний дворец; (Новый Эрмитаж расположен за Большим)

За даними видання, співробітники служби безпеки музею виявили злом близько дев’ятої години вечора 29 січня. Після цього вони відключили табло і повідомили про те, що сталося в поліцію.

Українське місто Буча було захоплене російськими військами на початку березня і було окуповане до кінця місяця. 1 квітня українська армія повернула контроль над містом. Після цього у світових медіа поширилися фото та відео з безліччю тіл мирних мешканців, що лежать прямо на вулицях. Пізніше стало відомо про численні позасудові страти та інші військові злочини, скоєні російськими солдатами під час окупації. 

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