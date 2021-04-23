Паралимпиец Андрей Демчук: подкошен болезнью, но не сломлен

Андрей Демчук лишился ноги в возрасте 19 лет, но это не помешало ему стать спортсменом-паралимпийцем. В фехтовании на колясках он – неоднократный чемпион мира, Европы и обладатель золотой паралимпийской медали.

Андрей Демчук: ампутация ноги – это одновременно и возможность

У Андрея с рождения одна стопа была больше другой. До 13 лет это его почти не беспокоило: подросток вел активную жизнь и даже занимался футболом. Но чем старше он становился, тем больше появлялось проблем: нарушилось кровообращение, начали открываться раны. В 19 лет ему объявили, что необходима ампутация правой ноги.

После операции Андрей научился ходить на протезе, и решил заняться спортом. В секции фехтования с удивление узнал, что ему придется тренироваться в инвалидной коляске, хотя он может передвигаться на протезе. Тренер объяснил, что все спортсмены-инвалиды должны быть в равных условиях.

У Андрея оказался талант к фехтованию: на свою первую Олимпиаду в 2012 г. он поехал всего через 5 лет после начала тренировок. А к моменту Паралимпийских игр в Рио, Демчук уже был чемпионом мира и дважды чемпионом Европы. Из Бразилии Андрей привез золотую медаль. Сейчас он утверждает, что ампутация ноги стала для него определенным шансом, иначе он не стал бы паралимпийским чемпионом.

Перспективы Андрея Демчука на Паралимпиаде в Токио

Четыре года назад Андрей получил травму локтя, которая периодически обостряется, но как передают Спорт новости, это не помешает ему выступить на Паралимпийских играх в Токио. На сегодняшний момент Андрей занимает пятую строчку в мировом рейтинге. В интервью спортсмен, которому уже исполнилось 33 года, отметил, что после 30-ти бороться стало тяжелее: подросло много молодых, талантливых и упорных соперников. Но у него есть важное преимущество: опыт, который невозможно отнять. Перенос Игр на год, Демчук рассматривает как дополнительную возможность потренироваться. Он намерен побороться в Токио за очередную паралимпийскую медаль.