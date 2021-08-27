Плавчиня Анна Стеценко здобула третє «золото» для України на Паралімпіаді-2020

Україна здобула третю золоту медаль на Паралімпійських Іграх у Токіо. Нагороду на дистанції 400 метрів вільним стилем здобула плавчиня Анна Стеценко (клас — S13).

Стеценко підходила до змагань у якості головної претендентки на паралімпійське золото. У кваліфікації вона показала найкращий час — 4:31.51 хвилини.

Головною претенденткою Стеценко на цій дистанції була італійка Карлотта Джиллі — бронзова призерка чемпіонату світу на цій дистанції.

Стеценко розпочала виступ у фіналі четвертою, але поступово почала підійматися уперед. Джиллі, натомість, лідирувала тривалий час, але згодом почала втрачати сили.

Українка випередила Джиллі та почала нарощувати перевагу. І не відпустила «золото» — Стеценко — паралімпійська чемпіонка Токіо-2020.

Плавання. 400 метрів, вільний стиль. Клас — S13

Анна Стеценко (Україна) — 4:23.92 хвилини Карлотта Джиллі (Італія) — 4:26.14 хв Катя Дедекінд (Австралія) — 4:35.87 хв

Медаль Стеценко стала 20-ю для України на Паралімпійських Іграх у Токіо. І третьою золотою — до неї нагороди найвищого гатунку вигравали плавчиня Єлизавета Мерешко та пауерліфтерка Мар’яна Шевчук. // Суспільне