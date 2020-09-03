Группа 4
|Сыгранные матчи
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|Разница голов
|Очки
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
Во Львове на стадионе «Арена Львов» сборная Украины обыграла Швейцарию со счетом 2: 1 в 1 туре Лиги наций.
После первого тура Украина занимает первое место в высшем дивизионе Лиги в группе A4. В параллельном матче национальная команда Германии сыграла вничью против Испании (1: 1), теперь эти команды делят 2-3 место. Швейцарцы идут четвертыми.
Украина — Швейцария 2:1
Голы: Ярмоленко, 14, Зинченко, 68 — Сеферович, 41
Украина: Пятов — Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко — Малиновский, Степаненко, Зинченко — Ярмоленко, Мораес, Коноплянка (Яремчук, 54).
Швейцария: Зоммер — Мбабу, Эльведи, Аканжи, Родригес, Цубер (Штеффен, 46) — Эмболо, Соу (Эбишер, 82), Джака, Варгас (Айети, 73) — Сеферович.
Предупреждения: Тымчик — Штеффен, Элведи
|Сыгранные матчи
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|Разница голов
|Очки
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0