Во Львове на стадионе «Арена Львов» сборная Украины обыграла Швейцарию со счетом 2: 1 в 1 туре Лиги наций.

После первого тура Украина занимает первое место в высшем дивизионе Лиги в группе A4. В параллельном матче национальная команда Германии сыграла вничью против Испании (1: 1), теперь эти команды делят 2-3 место. Швейцарцы идут четвертыми.

Украина — Швейцария 2:1

Голы: Ярмоленко, 14, Зинченко, 68 — Сеферович, 41

Украина: Пятов — Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко — Малиновский, Степаненко, Зинченко — Ярмоленко, Мораес, Коноплянка (Яремчук, 54).

Швейцария: Зоммер — Мбабу, Эльведи, Аканжи, Родригес, Цубер (Штеффен, 46) — Эмболо, Соу (Эбишер, 82), Джака, Варгас (Айети, 73) — Сеферович.

Предупреждения: Тымчик — Штеффен, Элведи