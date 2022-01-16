Самые популярные виды спорта для поддержки тела в тонусе в эпоху пандемии

Вступая во второй год пандемии Covid-19, эксперты отмечают то, что произошли изменения в ряде аспектов жизни людей, в том числе в спорте. Если в годы, предшествовавшие Covid, физические упражнения в основном проводились в тренажерном зале или фитнес-центре, то теперь люди склонны выбирать легкие упражнения на открытом воздухе, дома и в залах.

Отмечаются ряд спортивных занятий, которые стали более популярны с момента начала активного развития пандемии в 2020 году: йога, роликовые коньки, бег, велосипед и пул денс в Киеве стали еще более популярны. Кто знает, может быть, именно эти виды спорта помогут людям оставаться здоровым и в хорошей форме.

Йога

Йога — была одной из самых популярных форм упражнений в 2021 году. Это связано с тем, что такие упражнение легко делать для начинающих и их можно выполнять дома. Основное внимание в практике йоги уделяется дыханию, силе и гибкости для улучшения умственных и физических качеств. Считается, что йога не только помогает телу чувствовать себя в форме, но и способна снять стресс и сделать тело более расслабленным.

Пул денс (Pole dance)

Этот вид спорта довольно широко обсуждается сегодня и завоёвывает все большую популярность. Достаточно иметь специальный шест и можно заниматься танцами на пилоне дома. Конечно, лучше чтобы занятия сопровождал тренер, поэтому начинать лучше в специальных тренировочных залах, которые есть в спортклубах.

Если проводить тренировки правильно, тело получит отличный заряд бодрости и гибкости. Как говорят, полефитнес тренируют все части тела, кроме ушей. Среди прочего, такие как преодоление хронической боли, подтяжка мышц и повышение гибкости тела. Кроме того, вы тренируете и свою концентрацию, и терпение, потому что движения нужно практиковать снова и снова. Pole dance уходит своими корнями в Индию и Китай 800 лет назад. Тогда уже мужчины занимались этим акробатическим искусством на разных шестах. Танец на шесте, который мы знаем сегодня, зародился в 1920-х годах на цирковых представлениях в США.

В 2017 году Генеральная федерация международных федераций (GAISF) признала танец на пилоне профессиональным видом спорта, а его высший орган был принят Международной федерацией спорта на пилоне (IPSF).

Велосипед

Помимо йоги и пул денса, самым популярным видом спорта в 2021 году по-прежнему остается велоспорт. С тех пор, как в 2020 году разразилась первая пандемия и поддержание иммунитета организма стало самым привлекательным делом, многие люди, наконец, выбрали этот вид спорта для поддержания своего физического состояния в тонусе. Езда на велосипеде считается безопасной, потому что ею занимаются вне дома.

Кроме того, езда на велосипеде может также помочь расслабиться в разгар стресса из-за пандемии. В США, к примеру, продажи велосипедов выросли почти на 600 процентов.

Бег

Бег — один из самых популярных видов спорта на открытом воздухе во время пандемии, помимо езды на велосипеде.

Никаких вспомогательных приспособлений не нужно, только удобная обувь и одежда, можно заниматься везде. Всего 10-20 минут в день, и вы можете снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Коньки

Роликовые коньки всегда были в фаворе. Однако они потеряли свою популярность некоторое время назад из-за наличия современных видов спорта, теперь же, после пандемии коронавируса катание на роликах снова стало модным. Многие молодые люди начали интересоваться и заниматься этим видом спорта. Выбор роликовых коньков также становится все более разнообразным. И дети и взрослые могут заниматься вместе этим видом спорта.