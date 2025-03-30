Українка підкорила Гран-Прі з художньої гімнастики та стала абсолютною чемпіонкою
Українські гімнастки тріумфально виступили на Гран-Прі в Тьє, здобувши 9 медалей. Гімнастка Таїсія Онофрійчук стала абсолютною переможницею, виборовши відразу 5 золотих нагород.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.
У французькому Тьє відбувся третій етап Гран-Прі з художньої гімнастики. Україну на змаганнях представляли три спортсменки в індивідуальних виступах та збірна команда в групових вправах.
“Загалом українські грації здобули 9 медалей!”, – заявили в НОК.
Таїсія Онофрійчук стала абсолютною переможницею змагань, здобувши золото у багатоборстві та всіх окремих видах програми: вправах з обручем, м’ячем, булавами та стрічкою.
Гімнастка Поліна Каріка виборола срібну медаль у вправах з обручем, а також здобула дві бронзові нагороди – у багатоборстві та вправах з булавами.
Тим часом збірна України у складі Поліни Городничої, Валерії Перемети, Кіри Ширікіної, Надії Юріної, Олександри Ющак і Лейли Юсіфзаде виборола срібну медаль у групових вправах з 5 стрічками.