Сборной Украины не удалось снять ничейное заклятие — 1:1 с чехами

Сборная Украины завершила товарищеский матч против Чехии очередной ничьей (1:1). Это уже третья игра вничью в сентябре.

Чехия – Украина 1:1 (0:1, 1:0)

Украина в матче вела в счете, но снова пропустила на последних минутах. Новый тренер сборной Александр Петраков отпустил сразу 7 игроков основного состава, были потери и с травмами.

Голы:

0:1 – 27 Корниенко, 1:1 – 90 Выдра.

Составы:

Чехия – Станек, Емелка, Гавел (Матею, 46), Цоуфал, Крал, Пешек (Гложек, 46), Голеш (Каша, 62), Змргал (Выдра, 46), Соучек (Барак, 62), Садилек, Тецл (Сачек, 76).

– Станек, Емелка, Гавел (Матею, 46), Цоуфал, Крал, Пешек (Гложек, 46), Голеш (Каша, 62), Змргал (Выдра, 46), Соучек (Барак, 62), Садилек, Тецл (Сачек, 76). Украина – Бойко, Корниенко, Сирота, Тымчик, Зинченко, Зубков (Булеца, 65), Макаренко (Шапаренко, 56), Качараба, Ярмоленко (Кочергин, 76), Кривцов (Соболь, 46), Сикан (Яремчук, 56).

Предупреждения:

Зинченко (2), Садилек (46), Крал (73).