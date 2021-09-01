Паралімпіада-2020: Україна вже здобула 69 медалей

Сьогодні українці здобули ще дві медалі Паралімпіади — 2020.

Так, 68-у нагородому Ігор для України виграла Ірина Щетнік — завоювала “бронзу” у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів (клас SH1) з результатом 231,2.

Українець Василь Ковальчук у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів (клас SH2) здобув срібну медаль (254,7).

Таким чином, Україна забезпечила собі наразі 6-у сходинку у загальнокомандному та 4-е місце у медальному заліку (за кількістю) з 69 медалями Паралімпіади — 2020: 15 золотих, 34 срібних та 20 бронзових.