«Шахтар» обіграв «Антверпен» у Лізі чемпіонів – 1:0

Донецький “Шахтар” завдав мінімальної поразки бельгійському “Антверпену” в передостанньому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24.

Ліга чемпіонів, група H, 5-й тур

“Шахтар” – “Антверпен” – 1:0

Гол: Матвієнко, 12

Команда Маріно Пушіча взяла м’яч під контроль із перших хвилин. Перший напівмомент у дебюті організував Невертон, але його постріл у дальній кут оминув ворота. Зате шансом на 12-й хвилині “гірники” скористалися сповна – Зубков подав зі штрафного, а Матвієнко головою у падінні пробив повз голкіпера.

Пропущений м’яч змусив “червоних” заграти активніше. Чемпіон Бельгії додав у пресингу на різних ділянках поля. Проте, “Шахтар” вміло тримав суперника на відстані від володінь Різника. Зрештою, “Антверпен” перехопив ініціативу, та особливого зиску не отримав.

Небезпека біля воріт “гірників” виникла після півгодини ігрового часу. Муя наважився пробити з-за меж штрафного – Різник парирував постріл албанця у верхній кут. Відповідь господарів була подвійною. Та з двох спроб ні Невертон (сейв), ні Судаков (вище воріт) подвоїти перевагу “Шахтаря” не змогли.

На старті другої половини команди обмінялися нереалізованими шедеврами. Баліквіша від правого краю ледь не поцілив у дальню дев’ятку, але Різник перевів м’яч на кутовий. Натомість постріл Азарові з лівого флангу Бюте відбив у поперечину власних воріт.

На 61-й хвилині до цього гурту приєднався і Степаненко. Досвідчений хавбек отримав передачу з меж штрафного під удар і технічно пробив лівою. М’яч за красивою траєкторією опускався в напрямку рамки “Антверпена”, та й цього разу за бельгійців зіграла поперечина.

Матч набув ознак нервозності. На полі побільшало жорсткої боротьби та бруднуватих фолів. Команда Пушіча раз у раз намагалася збивати атакувальні потуги “червоних”. Десь потягнути час, десь – спровокувати арбітра чи суперника.

Цей підхід загалом приніс бажані плоди. “Антверпен” хоч і більше контролював м’яч, але перетворити цю перевагу бодай в один гольовий момент так і не зумів. Натомість “гірники” цілком могли забити вдруге в доданий арбітром час. Бондаренко вирвався на простір, обіграв кіпера і пробив у захисника на лінії воріт.

Зрештою, “Шахтар” втримав переможний рахунок і набрав 9 очок на груповому етапі. “Барселона” та “Порту” мають в активі стільки ж, а о 22:00 зустрінуться між собою. У фінальному турі “гірники” зійдуться з португальськими “драконами” в боротьбі за плей-офф Ліги чемпіонів.