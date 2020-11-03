«Шахтер» терпит самое крупное домашнее поражение в истории
Команда Ахметова обновила клубный «рекорд» по поражениям в Лиге чемпионов, уступив менхенгладбахской Боруссии, которая после стартовых двух туров расположилась с двумя набранными очками следом за «горняками» в турнирной таблице.
Шахтер — Боруссия М 0:6
Голы: Плеа, 8, 26, 77, Бондарь, 17 (авт.), Бенсебаини, 44, Штиндль, 65
Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко — Майкон (Степаненко, 69), Маркос Антонио (Алан Патрик, 46) — Марлос (Коваленко, 46), Соломон, Тете — Тайсон (Мораес, 46).
Боруссия М: Зоммер — Лайнер (Ланг, 82), Элведи (Янчке, 82), Гинтер, Бенсебаини — Крамер, Нойхаус — Хофманн (Лазаро, 74), Штиндль (Вольф, 69), Тюрам — Плеа (Траоре, 82).
Предупреждения: Хочолава, Соломон — Ланг