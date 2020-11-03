«Шахтер» терпит самое крупное домашнее поражение в истории

Команда Ахметова обновила клубный «рекорд» по поражениям в Лиге чемпионов, уступив менхенгладбахской Боруссии, которая после стартовых двух туров расположилась с двумя набранными очками следом за «горняками» в турнирной таблице.

Шахтер — Боруссия М 0:6