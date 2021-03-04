Состоялась жеребьевка ½ финала Кубка Украины

В четверг, 4 марта, в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка полуфинала розыгрыша Кубка Украины сезона-2020/2021.

До данной стадии дошли три клуба элитного дивизиона и представитель первой лиги, «Агробизнес» из Волочиска, выбивший из турнира донецкий «Шахтер».

С легкой руки экс-футболиста сборной Украины Сергея Нагорняка и известной телеведущей Александры Лободы, принимавших участие в процедуре, были определены следующие пары:

«Агробизнес» (Волочиск, Хмельницкая область) — «Динамо» (Киев)

«Александрия» — «Заря» (Луганск)

Отметим, что матчи состоятся на полях команд, указанных в парах первыми. Поединки данной стадии запланированы на 21 апреля.

Также в рамках жеребьевки было определено, что победитель пары «Агробизнес» — «Динамо» будет номинальным хозяином финального поединка, который пройдет 12 мая в Тернополе. // Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»