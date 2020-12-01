«Шахтер» во второй раз «взул» мадридский «Реал» в Лиге чемпионов – 2:0!

«Горняки» вышли на второе место в своей группе и продолжают борьбу за плей-офф ЛЧ.

На НСК «Олимпийский» завершилась игра «Шахтер» — «Реал» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В общем первая половина встречи команд прошла под диктовку гостей из Мадрида. Уже на пятой минуте Бензема прострелил во вратарскую, где Асенсио замыкал в касание, но попал в штангу ворот Пятова.

На пятнадцатой минуте произошел неприятный для «горняков» инцидент, в результате которого форвард «Шахтера» Мораес игру продолжить не смог и его заменил на поле Дентиньо. В игровом эпизоде защитнику «Реала» Варану пришлось исправлять ошибку Начо, который отдал неточный пас. Француз сбил Мораеса и получил за это первую желтую карточку в матче.

Во второй половине первого тайма гости продолжали доминировать на поле, создав еще несколько опасных моментов: воротам Пятова угрожали Бензема и все тот же Асенсио. В общем за тайм подопечные Зидана нанесли 8 ударов по воротам, а «Шахтер» в атаке не создал практически ничего. Кроме того, под конец тайма в Киеве сильно испортилась погода.

Второй тайм встречи начался из обмена опасными моментами со стороны команд: Начо удалось пробить головой из пределов вратарской, а на 53-й минуте «Шахтер» и вовсе мог забивать. Тайсон ворвался в штрафную, убежав от Варана, но не сумел пробить Куртуа — ногой отразил удар вратарь «Реала».

Но через четыре минуты «Шахтер» неожиданно открыл счет в матче. Контратаку «горняков» с участием Коваленко и Марлоса ударом из центра штрафной завершил Дентиньо. Не обошлось тут и без ошибки центрального защитника гостей Варана.

Далее игра немного оживилась и гости провели несколько ответных атак. Но на 67-ой минуте «Шахтер» имел возможность удвоить свое преимущество: Коваленко мог забивать после паса с правого фланга из центра штрафной, но Варан успел броситься под мяч.

В средине тайма команды провели чреду замен: у «Шахтера» Тайсона и Марлоса поменяли Соломон и Майкон. У «Реала» же прошли сразу три замены: свежие Иско, Винисиус и Мариано Диас вступили в игру. Эдегор, Бензема и Родриго пошли отдыхать.

А на 82-й минуте «Шахтер» забыл второй гол «сливочным». Соломон от центра поля протащил мяч к штрафной и без шансов для Куртуа поразил ближний угол ворот.

В оставшееся время гости пытались сравнять счет, то «Шахтер» грамотно отоборонялся.

Шахтер — Реал — 2:0

Голы: Дентиньо, 57, Соломон, 82

Шахтер: Трубин, Матвиенко, Витао, Бондарь, Додо, Степаненко, Коваленко (Алан Патрик, 85), Марлос (Майкон), Тайсон (Соломон, 74), Тете, Мораес (Дентиньо, 25, Фернандо, 85)

Реал: Куртуа, Менди, Варан, Начо, Лукас Васкес, Модрич, Кроос, Эдегор (Иско, 77), Асенсио, Бензема (Диас, 77), Родриго (Винисиус, 77)

Предупреждения: Варан

УНИАН