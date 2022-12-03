Стали відомі всі пари 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу
У п’ятницю, 2 грудня, завершився груповий раунд чемпіонату світу-2022 з футболу. Залишилося 16 збірних, які будуть боротися за заповітний трофей.
Пари 1/8 фіналу ЧС-2022
3 грудня, 17:00. Нідерланди – США
3 грудня, 21:00. Аргентина – Австралія
4 грудня, 17:00. Франція – Польща
4 грудня, 21:00. Англія – Сенегал
5 грудня, 17:00. Японія – Хорватія
5 грудня, 21:00. Бразилія – Південна Корея
6 грудня, 17:00. Марокко – Іспанія
6 грудня, 21:00. Португалія – ШвейцаріяTweet