Стали відомі всі пари 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу

У п’ятницю, 2 грудня, завершився груповий раунд чемпіонату світу-2022 з футболу. Залишилося 16 збірних, які будуть боротися за заповітний трофей.

Пари 1/8 фіналу ЧС-2022

3 грудня, 17:00. Нідерланди – США

3 грудня, 21:00. Аргентина – Австралія

4 грудня, 17:00. Франція – Польща

4 грудня, 21:00. Англія – Сенегал

5 грудня, 17:00. Японія – Хорватія

5 грудня, 21:00. Бразилія – Південна Корея

6 грудня, 17:00. Марокко – Іспанія

6 грудня, 21:00. Португалія – Швейцарія

УНІАН