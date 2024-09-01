Стрибунка в довжину Оксана Зубковська здобула «золото» Паралімпіади-2024

Результат українки – 5.75 метри.

Збірна України здобула перше “золото” Паралімпійських ігор-2024 у легкій атлетиці – у змаганнях зі стрибків у довжину класу T12 тріумфувала Оксана Зубковська.

Про це повідомляє “Суспільне.Спорт”.

43-річна Зубковська незмінно вигравала золоті медалі стрибків у довжину на чотирьох попередніх Паралімпіадах. У Лондоні-2012 українка також встановила чинний світовий рекорд у своєму класі – зі стрибком на 6.60 метра.

У Парижі спортсменка вийшла в лідерки після першого стрибка на 5.64 метра. Вже з другої українка полетіла на 11 сантиметрів далі, закріпивши лідерство в проміжному заліку, – 5.75 м. Стрибок на “золото” вийшов у Оксани з п’ятої спроби – 5.78 метра і новий особистий рекорд сезону для українки.

Найближча переслідувачка Зубковської, іспанка Сара Мартінес, зупинилася на позначці 5.40 м.

Результати стрибків у довжину (жінки, клас T12) є наступними:

Оксана Зубковська (Україна) 5.78 м

Сара Мартінес (Іспанія) 5.40 м

Лінда Хамрі (Алжир) 5.30 м

Що відомо про Оксану Зубковську