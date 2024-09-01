Стрибунка в довжину Оксана Зубковська здобула «золото» Паралімпіади-2024
Результат українки – 5.75 метри.
Збірна України здобула перше “золото” Паралімпійських ігор-2024 у легкій атлетиці – у змаганнях зі стрибків у довжину класу T12 тріумфувала Оксана Зубковська.
Про це повідомляє “Суспільне.Спорт”.
43-річна Зубковська незмінно вигравала золоті медалі стрибків у довжину на чотирьох попередніх Паралімпіадах. У Лондоні-2012 українка також встановила чинний світовий рекорд у своєму класі – зі стрибком на 6.60 метра.
У Парижі спортсменка вийшла в лідерки після першого стрибка на 5.64 метра. Вже з другої українка полетіла на 11 сантиметрів далі, закріпивши лідерство в проміжному заліку, – 5.75 м. Стрибок на “золото” вийшов у Оксани з п’ятої спроби – 5.78 метра і новий особистий рекорд сезону для українки.
Найближча переслідувачка Зубковської, іспанка Сара Мартінес, зупинилася на позначці 5.40 м.
Результати стрибків у довжину (жінки, клас T12) є наступними:
- Оксана Зубковська (Україна) 5.78 м
- Сара Мартінес (Іспанія) 5.40 м
- Лінда Хамрі (Алжир) 5.30 м
Що відомо про Оксану Зубковську
- 43-річна стрибунка в довжину, змагається в класі T12. Вона представляє місто Київ.
- Чемпіонка п’яти Паралімпійських ігор в стрибках у довжину. Володарка світового рекорду в своєму класі – 6.60 метра (2012 рік).
- П’ятиразова чемпіонка світу. Дебютне “золото” здобула 2013 року, п’яте – 2023-го в Парижі.