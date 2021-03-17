Суркіс жорстко прокоментував дискваліфікацію стадіону «Динамо»

«Олімпіку» відмовлено у проведенні матчів на цьому стадіоні.

Рішенням Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу донецькому «Олімпіку» заборонили грати домашні матчі на стадіоні «Динамо» до кінця сезону.

Поставлено під сумнів узагалі використання арени для офіційних матчів.

Президент «Динамо» Ігор Суркіс прокоментував цю дискваліфікацію.

«Ми увімкнули підігрів після нашої гри з «Колосом» у грудні. Той матч ми зіграли 2:2. У ньому мало не відірвали ногу Шапаренку і не була показана червона. Він почав тренуватися тільки в ОАЕ, через півтора місяця, за 3-4 дні до закінчення зборів. І всі пропустили цей епізод, крім наших лікарів, тренерів і мене. Це так, до слова, про супутні обставини…

Так от, ми відразу увімкнули підігрів, не розуміючи, яка буде погода. Перший свій матч у чемпіонаті ми зіграли на «Динамо», тому що не хотіли зіпсувати «Олімпійський» перед єврокубками. Потім приходить прохання від «Колоса», щоб провести матч із «Шахтарем» на нашому стадіоні. Тому що в Ковалівці поле в такому стані, що його не встигають підготувати до матчу. Приймаю рішення провести матч на «Динамо». Провели. Потім прийшло прохання від «Десни» провести два матчі в нас. Провели! Далі звертається до нас «Агробізнес» за погодженням із «Шахтарем», щоб зіграти Кубок на стадіоні «Динамо». Ми знову не відмовили! Скажіть, будь ласка, що ми поганого зробили для українського футболу?! Ми дали можливість провести багато матчів, не переносити їх, щоб потім не догравати, і наші гравці спокійно готувалися до Євро. Ми спрацювали на користь національної збірної», — цитує Суркіса «Бомбардир».

«А потім нам говорять: «Поле — город!» Звісно, після 6 матчів протягом трьох тижнів за цих умов поле буде не найкращої якості. Я прийняв рішення: поле закриваємо на реконструкцію, зрізаємо шар трави, засіваємо нову і будемо заново готувати поле. Якщо стадіон заборонять для Чемпіонату України і Кубка, то там гратимуть молодіжні команди різних вікових груп, будемо проводити відкриті тренування. Знайдемо можливість використовувати арену на благо футболу. Для всіх інших є стадіон Баннікова — нехай покажуть, у якому він стані. Мене цією дискваліфікацією вони ніяк не покарали», — зазначив президент «Динамо».

«Те, що «Олімпік» не зміг організувати охорону, суддівство — це не до мене питання. Ці претензії до приймаючої сторони. Ми отримуємо символічну орендну плату, а самі платимо в 3-4 рази більше, граючи на «Олімпійському»! І надаємо поле тільки тому, що я бачив, як президенти «Олімпіка» і «Десни» горять футболом. Їм усе одно, де грати, вони хочуть зберегти наш футбол у найтяжчих умовах пандемії. Вони готові були грати хоч на двох стадіонах, аби закінчити чемпіонат.

Усі хочуть бачити футбол на стадіоні, а не в кабінетах. І найголовніше — я хочу, щоб не було підкилимних ігор. Сподіваюся, я не наговорив на штраф, бо в мене гроші скоро закінчаться. Я так боюся штрафів, що трясуся весь. Я в 62 роки душу, серце залишаю у футболі! На родині це позначається», — сказав в підсумку Суркіс. // LB.ua