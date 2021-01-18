У Лукашенко отобрали ЧМ-2021 по хоккею

Минск лишился права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Об этом сообщает ТАСС, информирует УНН.

«Матчи чемпионата мира будут перенесены из Минска», — сказал собеседник СМИ, не уточнив, где пройдут игры первенства.

Отмечается, что сегодня состоялось заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF), посвященное этому вопросу.

Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня. Проведение чемпионата мира было запланировано в Минске и Риге, но позднее различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии.

Напомним, что несколько дней назад глава федерации хоккея Финляндии Харри Нуммела сообщил, что его страна готова бойкотировать чемпионат мира по хоккею-2021, если он пройдет в Беларуси.

Также он выразил уверенность, что если Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания примут совместное решение не ехать в Беларусь, то Международной федерации придется считаться с их мнением

Отметим, что еще в сентябре на фоне протестов в Беларуси премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о начале переговоров с IIHF о переносе белорусской части мирового первенства в другую страну. Он также заявил, что Латвия готова принять турнир с участием всех 16 стран.

Стоит отметить главную причину этих событий. В августе в Беларуси прошли президентские выборы. По официальным данным, на них с результатом 80,08% победил Александр Лукашенко, занимающий этот пост уже 26 лет подряд. Оппозиция не согласилась с результатами выборов и продолжает проводить антиправительственные демонстрации.

К тому же, это не единственный «спортивные санкции» против Лукашенка й его окружения. Ранее МОК запретил посещать Олимпиады и смежных мероприятия НОК Беларуси во главе с Лукашенко, в свою очередь в Минске отреагировали.