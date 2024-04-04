Українська асоціація футболу, яку очолив Андрій Шевченко, створила Службу внутрішніх розслідувань
Вона займатиметься розслідуванням протиправної поведінки учасників футбольних змагань.
Українська асоціація футболу створила Службу внутрішніх розслідувань протиправної поведінки учасників футбольних змагань.
Очолив Службу внутрішніх розслідувань Андрій Давиденко – 38-річний фахівець багато років працював у правоохоронних органах і має досвід співпраці з УАФ у питаннях боротьби з впливом на результати футбольних матчів.
УАФ поки що не надала детальних роз’яснень, чим конкретно займатиметься новий відділ.
Нагадаємо, що з приходом нового президента Андрія Шевченка в УАФ змінилися керівники багатьох комітетів, включаючи Комітет арбітрів.
Крім того,УАФ провела безпрецедентну для себе подію: у п’ятницю відбулося жеребкування арбітрів на півфінали цьогорічного розіграшу Кубка України.
Також наприкінці березня завершився контракт Франческо Баранкі, який залишив посаду голови Комітету з етики та чесної гри.
5 березня Юрій Запісоцький, який за часів головування Андрія Павелка був генеральним секретарем УАФ, вийшов на із СІЗО. Запісоцький, як і колишній президент УАФ Андрій Павелко, є підозрюваним у справі про розкрадання коштів під час будівництва заводу з виготовлення штучних футбольних полів. У слідчому ізоляторі він перебував з літа минулого року. // LB.ua