Український велосипедист завоював «золото» Паралімпійських ігор
Українець тріумфував на дистанції 14,2 км
Український велосипедист Єгор Дементьєв виборов «золото» Паралімпійських ігор 2024 року у груповій шосейній гонці. Про це свідчать результати змагань.
Дементьєв упродовж усієї дистанції тримався серед лідерів. Його головними конкурентами були французи Кевін ле Канфф і Гатьєн ле Руссо, а також нідерландець Мартен ван де Пол. Зрештою, українець виявився найшвидшим.
Загалом Дементьєв завоював п’ять золотих нагород Паралімпійських ігор різних років. Утім, у груповій гонці українець переміг уперше з часів Лондона-2012. Тоді він також тріумфував у шосейній індивідуалці. // ГлавкомTweet