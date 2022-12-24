10 років за гратами проведе бойовик, який штурмував Рубіжне та Сєвєродонецьк

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного учасника терористичної організації «лнр», який воював проти України.

На початку повномасштабного вторгнення він добровільно вступив до лав окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора.

У складі ворожих військ брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на території Слов’яносербського району Луганщини. Крім цього, спільно з російськими загарбниками захоплював Рубіжне та Сєвєродонецьк.

Під час штурму українських міст ворог обстрілював житлові будинки з танків, мінометів та важких вогнеметних систем залпового вогню «Солнцепьок».

Бойовик потрапив у полон до українських захисників під час боєзіткнень на Луганському напрямку у червні цього року.

За матеріалами слідчих СБУ суд призначив йому покарання у вигляді 10 років ув’язнення.

За даними слідства, зловмисником є мешканець тимчасово окупованого Суходільська, який у 2021 році приєднався до лав незаконних збройних формувань 2-го армійського корпусу зс рф.

Там його призначили «оператором-навідником» ворожої бронетехніки, зокрема російських БМП.

Саме з них він обстрілював позиції українських військ на сході України.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

​ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти державної безпеки України.

Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Служба безпеки України