10 розривів ракет: Росія ввечері обстріляла Сумську та Чернігівську області

Ворожі війська ввечері обстріляли з території РФ українське прикордоння у Сумській та Чернігівській областях.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Зокрема, у Шосткинському районі Сумської області на відстані близько 3 км від держрубежу прикордонники зафіксували 10 розривів ракет, випущених системою залпового вогню з РФ. Також із ворожої території відкривався мінометний вогонь.

Крім того, кілька мін розірвалося на відстані близько 1,5 км від кордону на околиці одного з сіл Городнянського району Чернігівської області.

У Держприкордонслужбі зазначають, що, попередньо, обійшлося без жертв. Інформація уточняється. // УНІАН