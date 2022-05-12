11-річний Ярослав доглядає маму і сестру, які залишились без ніг внаслідок російського обстрілу Краматорська

Сім’я з Новгородського на Донеччині. Рідний тато Яни та Ярослава помер, а вітчим – пішов воювати.

11-річний Ярослав доглядає сестру-близнючку та маму, які втратили ноги внаслідок прильоту російської ракети на вокзал Краматорська. Дівчинка залишилась без обох ніг, жінка – однієї, розповідають в Першому медичному об’єднанні Львова.

На початку квітня мама Наталя вирішила вивезти дітей з-під обстрілів. Поки чекали потяга на вокзалі в Краматорську, Яна попросила в мами чаю, який на пероні готували волонтери. Ярослав залишився стерегти речі в приміщення. Коли мама з сестричкою вийшли надвір, пролунав вибух.

Наталя пригадує, що коли розплющила очі, все було в крові. Потім побачила, що у доньки немає ніг. А після того, як не змогла підвестися, зрозуміла, що і сама без однієї кінцівки.

Уже кілька тижнів родина перебуває у лікарні св. Миколая у Львові. Сюди вони дістались евакуаційним потягом. Скоро сім’я вирушить на протезування та реабілітацію до США. // Діло