15 років тюрми отримав зрадник, який шпигував за позиціями реактивної артилерії ЗСУ на Харківщині

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який передавав окупантам локації Сил оборони у Харківській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Насамперед, зловмисник «зливав» ворогу інформацію про розташування бойових позицій українських реактивних систем залпового вогню «Град».

Отримані координати загарбники використовували для підготовки прицільних ракетно-артилерійських ударів.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у ході контррозвідувальних заходів у Харкові наприкінці березня минулого року.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років ув’язнення.

За даними слідства, злочинцем є мешканець Луганщини, який на початку повномасштабного вторгнення за власної ініціативи вийшов на двох російських військових із позивними «Яша» та «Урал».

Під час дистанційного «спілкування» він запропонував окупантам свою допомогу у війні проти України.

Для збору розвідданих зрадник «в темну» використовував своїх знайомих. Крім того, він залучив свою дружину для обробки медіафайлів з координатами українських об’єктів.

Усю отриману інформацію зловмисник надсилав окупантам через месенджер Телеграм у вигляді відміток на Гугл-карті.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.