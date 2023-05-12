15 років тюрми отримав зрадник, який шпигував за позиціями реактивної артилерії ЗСУ на Харківщині

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який передавав окупантам локації Сил оборони у Харківській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

СБУ заявила про затримання агентів Росії, які корегували удари по Дніпру

Насамперед, зловмисник «зливав» ворогу інформацію про розташування бойових позицій українських реактивних систем залпового вогню «Град».

Отримані координати загарбники використовували для підготовки прицільних ракетно-артилерійських ударів.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у ході контррозвідувальних заходів у Харкові наприкінці березня минулого року.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років ув’язнення.

За даними слідства, злочинцем є мешканець Луганщини, який на початку повномасштабного вторгнення за власної ініціативи вийшов на двох російських військових із позивними «Яша» та «Урал».

Під час дистанційного «спілкування» він запропонував окупантам свою допомогу у війні проти України.

Для збору розвідданих зрадник «в темну» використовував своїх знайомих. Крім того, він залучив свою дружину для обробки медіафайлів з координатами українських об’єктів.

Усю отриману інформацію зловмисник надсилав окупантам через месенджер Телеграм у вигляді відміток на Гугл-карті.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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