15 років за ґратами проведе ворожий диверсант, який намагався знищити опорні пункти ЗСУ на Запоріжжі

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного учасника терористичної організації «днр», який воював проти України.

На початку повномасштабного вторгнення він добровільно приєднався до окупаційних угруповань 1-го армійського корпусу Південного військового округу рф. У лавах розвідгрупи ворожих військ брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на Запорізькому напрямку.

У липні цього року він отримав завдання у складі російської диверсійно-розвідувальної групи здійснити вилазку на позиції ЗСУ на лінії фронту для знищення опорних пунктів українських захисників.

Втім, під час рейду ворожу ДРГ було своєчасно викрито та ліквідовано, а самого бойовика – взяли в полон.

За матеріалами СБУ, суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, зловмисником є мешканець Донеччини, який після 24 лютого цього року вступив до створеної рф «1-ї окремої гвардійської мотострілецької «Слов’янської» бригада народної міліції «днр».

Там його призначили на «посаду» стрільця, а згодом перевели до розвідувальної групи російських загарбників.

На підставі зібраних доказів суд визнав бойовика винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Служба безпеки попереджає про невідворотність покарання за злочини проти державної безпеки України.

Служба безпеки України