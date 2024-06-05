17-річні українці з-за кордону мають приїхати в Україну та стати на військовий облік у ТЦК

Речник Міноборони заявив, що дистанційно цього зробити не можна.

“Така вимога є. І вона стосується й тих, хто знаходиться за кордоном. Якщо ці люди будуть зберігати громадянство України і пов’язують своє майбутнє з нашою країною, то, вочевидь, це варто зробити”, — наголосив речник.

За його словами, 17-річні юнаки стати на військовий облік через застосунок “Резерв+” не можуть, оскільки у цьому додатку не передбачено такої функції.

Раніше командування Сухопутних військ повідомляло, що юнаки, яким вже виповнюється 17 років, мають прийти до ТЦК і СП, щоб стати на військоивй облік. // Дзеркало тижня