5 поліцейських Луганщини підозрюються у колабораційній діяльності

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури п’ятьом працівникам поліції повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, на початку березня 2022 року співробітники поліції пройшли співбесіду з представниками «ЛНР» окупаційної адміністрації РФ з метою переходу на сторону окупанта.

У ході «працевлаштування» підозрювані надали згоду на добровільний вступ до лав новостворених незаконних «структур» та присягли на вірність самопроголошеній «Луганській народній республіці». Таким чином вони добровільно обійняли посади «працівників міліції» так званих «Старобільського, Новоайдарського та Станично-Луганського РОВД МВД ЛНР».

Наразі вирішується питання щодо винесення постанови про затримання підозрюваних з метою приводу у порядку ст. 615 КПК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід – Луганське управління ДВБ Нацполіції України.

Офіс Генпрокурора