7 людей в тому числі двоє дітей загинули внаслідок обстрілу села на Харківщині — розпочато провадження

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 27 березня 2022 року військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл с. Оскіл Ізюмського району Харківської області. Внаслідок цього пошкоджено будинок, загинуло 4 особи, серед них 7-річний хлопчик. 4-річна дитина отримала поранення.

Також в інших частинах села під час обстрілів загинули ще 3 людини, серед яких 16-річний хлопець. Чотири особи отримали поранення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління СБУ в Харківській області.

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Офіс Генпрокурора