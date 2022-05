71-й день війни: Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня від МО Великої Британії

Триває вже 71-та доба спротиву України російському вторгненню та на деяких напрямках вже перейшла до контрнаступу. У Великій Британії надали мапу актуальних бойових дій в Україні станом на 5 травня.

Мапу опублікувала пресслужба міністерства оборони Великої Британії.

На Харківському та Ізюмському українські захисники приступили до контрнаступальних дій. На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстрілювати Харків.

Наступальні дії окупантів на Лиманському, Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, не мають успіху. Основні зусилля російські загарбники зосереджують на захваті “Азовсталі” — тривають запеклі бої.

Уздовж лінії оборони тривають ворожі артилерійські обстріли на Донецькому і Таврійському напрямках. Також ворог обстрілює позиції ЗСУ на Авдіївському та Курахівському напрямках.

Українські захисники та захисниці звільнили кілька населених пунктів на межі Миколаївської та Херсонської областей.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 5 May 2022

